Spalletti non può crederci, miracolo dall’Arabia: 40 milioni e tanti saluti

Spalletti ancora non ci crede, mentre la dirigenza bianconera cerca di accontentarlo sul mercato: dall’Arabia arriva una proposta da 40 milioni.

Alla Continassa, infatti, le riflessioni sono ormai quotidiane e senza ombra di dubbio la dirigenza bianconera sta vivendo una fase di analisi profonda. La Juventus guarda avanti, prova a progettare il futuro, però allo stesso tempo deve fare i conti con alcune scelte recenti che non hanno dato i frutti sperati.

Ed è proprio in questo clima, fatto di valutazioni e di decisioni non più rimandabili, che dall’Arabia Saudita iniziano ad arrivare segnali concreti, qualcosa che va oltre la semplice indiscrezione.

Spalletti incredulo dinanzi all’offerta araba

Quaranta milioni di euro non sono pochi, soprattutto se messi sul tavolo con una certa convinzione. Luciano Spalletti, impegnato a costruire una Juventus più solida e coerente con le sue idee, osserva la situazione con un misto di sorpresa e pragmatismo, perché certe dinamiche, nel calcio moderno, non possono essere ignorate.

Entrando nel merito, il nome al centro di queste riflessioni è quello di Teun Koopmeiners. L’olandese, arrivato alla Juventus tra grandi aspettative, è oggi ben lontano dall’essere il giocatore dominante ammirato all’Atalanta.

Quella che sembrava una scommessa quasi sicura, dopo stagioni di alto livello in nerazzurro, si è progressivamente trasformata in un’operazione che non ha rispettato le premesse iniziali. Le difficoltà di adattamento, le prestazioni altalenanti e una sensazione generale di incompiutezza hanno finito per pesare sul giudizio complessivo.

Koopmeiners via per 40 milioni: festa Juve (Foto IG @teunkoopmeiners

– calcionews24.com)



Negli uffici della Juventus, ormai, la delusione non viene più mascherata. La società ritiene di aver concesso tempo, fiducia e opportunità al centrocampista, però è altrettanto convinta che non abbia senso trascinare una situazione che rischia di danneggiare entrambe le parti. Da qui la scelta, sempre più concreta, di ascoltare eventuali offerte nella prossima finestra di mercato estiva, senza preclusioni ma con un obiettivo chiaro.

La priorità, infatti, è recuperare almeno una parte dell’investimento importante fatto al momento dell’acquisto. Nessuno, in casa bianconera, si illude di poter rientrare dei circa 60 milioni spesi, però una cifra intorno ai 40 milioni viene considerata accettabile e coerente con il valore residuo del giocatore. Ed è proprio su questo punto che entra in scena l’Arabia Saudita, oggi protagonista assoluta del mercato internazionale.

I club sauditi continuano a monitorare con grande attenzione il calcio europeo, soprattutto quei giocatori affermati che stanno attraversando un momento di flessione. Koopmeiners, per età, curriculum e nome, rientra perfettamente in questo identikit. La possibilità di offrirgli un ruolo centrale, un ingaggio molto elevato e un contesto meno pressante dal punto di vista mediatico rende questa pista particolarmente credibile.

Per la Juventus, dunque, l’idea di una cessione verso l’Arabia non è più un tabù. Anzi, viene vista come una soluzione razionale per liberare risorse, alleggerire il monte ingaggi e dare a Spalletti maggiore margine di manovra per intervenire sul mercato in entrata. Le valigie, metaforicamente parlando, sembrano già pronte, mentre a Torino si valuta il momento giusto per affondare la decisione.

Il futuro di Koopmeiners appare sempre più lontano dalla Serie A, e questa volta non si tratta solo di rumors. Se l’offerta da 40 milioni dovesse davvero materializzarsi, la Juventus difficilmente si tirerà indietro, aprendo così un nuovo capitolo di un progetto che vuole tornare competitivo il prima possibile.