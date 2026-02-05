Connect with us
Juve, Spalletti nel post gara: «Sono stati più bravi di noi nei momenti più determinanti della partita»

2 ore ago

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della sfida tra Atalanta e Juventus, analizzando la prestazione degli bianconeri e i temi principali della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA PAROLE

SULLA SCONFITTA – «Sono stati più bravi di noi nei momenti più determinanti della partita. Complimenti a loro, a Palladino. E’ una squadra che gioca un bel calcio e costruita bene».

COSA E’ MANCATO? – «Delle scelte determinanti quando la partita si è fatta vera, bisogna prendere decisioni lucidi e veloci, oggi le abbiamo prese tutte sbagliate questa decisioni, loro tutte giuste»

ANALISI – «Per raggiungere un livello di calcio giocato è sempre merito di tutto il gruppo, di come si allenano. Noi abbiamo qualche difetto, come ne hanno altre, ma noi siamo squadra e bisogna solo andare a rendersi conto di questi momenti che diventano determinanti. Essere più precisi e saperli riconoscere. Se si va a fare la conta delle occasioni, stasera è tutto falsato per il risultato della partita. Poi però hai perso 3 a 0. I ragazzi si sono impegnati e hanno fatto una buona partita. Non mi è piaciuto quando all’ultimo ci siamo sbaragliati, andando un po’ in giro per il campo, abbiamo perso troppo ordine e siamo stati disuniti».

