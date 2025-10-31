Spalletti e le dichiarazioni sul Napoli: «Mi ricordo bellissime cose. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio e lo Scudetto bellissimo»

Spalletti, chiarimento su Napoli: tutte le parole del tecnico bianconero sulla sua ex squadra. Le sue dichiarazioni

Un legame indissolubile, un tatuaggio intoccabile e una precisazione necessaria per mettere fine alle polemiche. Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti non ha potuto evitare una domanda sul suo recente passato: il trionfo a Napoli che lo ha consegnato alla storia e quelle parole d’addio che sembravano segnare un distacco definitivo dalla panchina.

Il tecnico di Certaldo ha scelto di rispondere con sincerità, parlando a cuore aperto: ha ribadito l’amore profondo per la città partenopea, ma ha anche voluto chiarire, una volta per tutte, il significato di quelle dichiarazioni, fugando ogni equivoco.

NAPOLI – «Ho lasciato in tutte le città qualcosa. Mi ricordo bellissime cose. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio e lo Scudetto bellissimo portato a casa. Ho instaurato un rapporto particolare con quella gente e quel campionato, rimarrà tutto intatto da parte mia. Stamattina dovevo tirarmi il sangue e l’ho fatto dall’altro braccio (non quello del tatuaggio ndr) perché voglio lasciare tutto intatto…

Ho amici a Napoli, in tanti mi han scritto, avrò un bel rapporto. Il fatto di estrapolare quanto io ho detto sul Napoli e sulla fine del rapporto, che non mi sarei messo nessun’altra tuta: in quella stagione non mi sarei messo la tuta di un’altra squadra. Poi è chiaro che non è che debba smettere di fare l’allenatore. Ma dopo quella stagione dovrò fare altre esperienze, altre conoscenze, di chi va a prendere quello per attaccare e scrivere ciò che vuole… Si decontestualizza la cosa reale».

