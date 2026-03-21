Spalletti spiega: «Rigore? Erano in 2-3 a volerlo battere, ecco cosa mi ha detto Locatelli»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro il Sassuolo

Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Sassuolo, il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, ha commentato così il pareggio rimediato nel 30° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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ANALISI – «Si legge che siamo stati poco maturi nelle scelte oggi, perché abbiamo messo a rischio troppi palloni persi e abbiamo subito troppe ripartenze, una volta palla mia, una volta palla tua, una squadra che poi ha difficoltà a subire troppe ripartenze, ne abbiamo subite troppe nel primo tempo e soprattutto non siamo stati bravi a concretizzare delle situazioni importanti».

LOCATELLI – «E’ venuto e mi ha detto: ‘Io mister lo batto il rigore’. Te la senti di batterlo? Se lo batti lo tiri tu, perché ce n’erano due-tre che lo volevano battere, però è lui il rigorista, l’ultimo l’aveva fatto, c’era già stato il precedente rigore dove poi l’aveva concesso… per cui la regola era questa, e va bene così, perché poi i rigori si possono anche sbagliare, è umano, è da calciatori, è chiaro che poi fa parlare un rigore sbagliato e naturalmente siamo dispiaciuti per non aver portato a casa la partita».

MILIK E VLAHOVIC – «In una partita come stasera ci vogliono due tipi di attaccanti così, ci vogliono due attaccanti più fisici, dove poi hanno più forza nei contrasti, hanno più forza sulla palla buttata dentro l’area di rigore, infatti il calcio di rigore è venuto da una situazione del genere, perché sono caratteristiche, sono qualità dei calciatori, per cui è semplice, ci fosse voluta una manovra più ampia, dove poi si va ad avvolgere e ad accerchiara la squadra avversaria, è un altro conto, se c’è da finalizzare dentro l’area di rigore con i centrali alti e con la squadra avversaria con blocco basso lì a difendere, bisogna per forza avere quella scocca lì, bisogna avere fisicità».

ATTACCANTE – «Sì, siamo stati tutti l’anno a penare per avere a disposizione uno con quelle caratteristiche, oggi ne avevo quattro e due con queste qualità, per cui siamo contenti se si hanno, perché poi c’è ancora da giocare una buona fetta di questo campionato e per quanto mi riguarda è tutto apertissimo».