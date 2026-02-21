Spalletti pre Juve Como: «David non sta molto bene! Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello, vi spiego la scelta su Openda»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, si è espresso così pochi minuti prima dell’inizio del match di campionato contro il Como

Intervenuto nel corso del prepartita di Juventus Como, il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, ha presentato così la sfida del 26° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

PARTITA – «Oggi giochiamo con una squadra di pari livello, un po’ per la qualità della società e un po’ per la qualità di Cesc che è un allenatore molto capace. Oggi abbiamo qualche defezione come hanno tutte le squadre e cerchiamo di creare meno squilibrio possibile. Noi dobbiamo giocare con questi tre centrali e fare le scalate lunghe verso i loro terzini. Voi spesso commentate i risultati delle partite, quando sono così equilibrate si risolvono con l’episodio. Oggi per il periodo che stiamo attraversando non dobbiamo mettere la partita su questo livello di turbolenza. Oggi ci vuole una partita di sostanza, barattiamo un po’ di fantasia con questo»

OPENDA – «Ci aspettiamo come sempre che sono una squadra bella e aggressiva, lo dicono i numeri e i fatti. Ogni tanto ci sarà da andare velocemente dall’altra parte e lui ha quelle caratteristiche, poi David non sta molto bene»