Spalletti prima di Juve Sassuolo: «Cercheremo di sfruttare Boga, Vlahovic ha sofferto molto. E sulle loro assenze rispondo così»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Sassuolo

Tra le partite di stasera c’è Juventus Sassuolo. Intervenuto nel corso del prepartita, l’allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti, ha presentato così la sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

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APPROCCIO SBAGLIATO – «Tante assenze… di solito qualsiasi squadra ha 15-16 titolari, è chiaro che poi c’è qualcuno che gioca un po’ di più, ma questo non vuol dire che non abbia dei sostituti validi. Io mi ricordo nel periodo del covid, 3-4 anni fa, quando siamo venuti a giocare proprio qui, che eravamo in 13 calciatori, l’Asl ci fermò quasi tutti, siamo venuti qui e abbiamo pareggiato con gol di Mertens, tra l’altro bellissimo. Per cui queste cose servono tutte a creare un po’ di presunzione se non sei intelligente nel lavorarla correttamente la notizia, mentre gli altri – come quando siamo stati noi in dieci a Milano o col Galatasaray per tutto il secondo tempo – ti danno lo stimolo di voler aiutare il compagno, di voler dare qualcosa di più»

BOGA – «Tutti quelli a cui ho chiesto – perchè poi qualche notizia la si ha da chi lo ha allenato – mi dicevano che era abituato a giocare a sinistra e ha sempre giocato a sinistra. Quando l’ho messo lì dentro ha fatto vedere di conoscere benissimo quel pezzo di campo e di sapere soprattutto quello che fa più male ai difensori centrali delle altre squadre, perchè se lui ha dieci metri alle spalle la profondità la usa veramente in maniera letale e ha questo scatto dove sui primi 7-8-10 metri è impossibile stargli dietro, ci vuole la stessa fibra del velocista come ha lui, Per cui cercheremo di sfruttare questo, oltre che la tecnica nello stretto perchè lui è bravo anche con la palla sui piedi»

VLAHOVIC – «Sono quattro, perchè c’è anche Milik. Ora sta bene, fa vedere in allenamento di essere una punta completa. E’ chiaro che sono caratteristiche un po’ diverse, si andrà a valutare di cosa avremo bisogno a un quarto d’ora, venti minuti dalla fine, anche se l’infortunio di Vlahovic è stato veramente brutto, ha sofferto, ha patito, ha avuto difficoltà nel mantenersi poi alle regole per non andare incontro a rischi, per cui ormai siccome abbiamo questo periodo e il percorso è al termine, cerchiamo di non fare confusione proprio all’ultimo»