Spalletti prima di Juventus Sporting: «Serve una vittoria, bisogna far vedere l’atteggiamento corretto. L’essenziale è avere questo»

Spalletti prima di Juventus Sporting. A pochi minuti dalla sfida di Champions League contro lo il neo tecnico dei bianconeri ha analizzato la gara

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al pochi minuti dall’inizio del match di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona, sottolineando l’importanza di un atteggiamento propositivo e della necessità di una vittoria per mantenere vive le ambizioni europee. Il tecnico ha anche risposto alle domande sulla posizione di McKennie e sull’approccio tattico da adottare contro una squadra che, come lo Sporting Lisbona, è capace di metterti sotto pressione.

SULLA PARTITA – «Ci vuole una vittoria. Bisogna far vedere l’atteggiamento corretto. L’essenziale è avere disponibilità per quello che vuole la partita. Rincorrere quando bisogna rincorrere e quando avremo palla dovremo fare vedere un buon livello di calcio».

POSIZIONE MCKENNIE – «McKennie è bravissimo a sbattere da tutte le parti, è bravo anche a giocare dentro al campo. Dentro al campo si trova un po’ peggio Conceicao ma la sua piazzola è quella larga vicino all’area di rigore».

SULLA CREMONESE – «Quando a Cremona ci sono saltati addosso forte, abbiamo fatto velocemente questa gestione difensiva. Ma lo Sporting è bravo a farti correre a vuoto. Il pacchetto della corsa è quello lì, se tu lo usi per rincorrere poi non hai più energia quando hai palla».