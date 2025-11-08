Spalletti nel pre partita di Juve Torino: «Avevamo bisogno di mantenere la stessa formazione. Yildiz e Conceicao? Dobbiamo metterli in condizioni per far questo»

Spalletti nel pre partita di Juve Torino a Dazn ha parlato della sfida di questa sera. Le parole del tecnico della Juve in vista della sfida delle 18

Nel pre partita di Juventus Torino, Luciano Spalletti ha condiviso le sue sensazioni sulla sfida e sul momento della squadra, elogiando l’approccio dei suoi giocatori e sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio. Il tecnico bianconero ha anche parlato delle caratteristiche di alcuni giovani talenti e della bellezza di giocare allo Stadium, dove l’atmosfera si fa sentire con forza.

SENSAZIONI – «Devo ringraziare i giocatori per la disponibilità dal primo momento, è fondamentale. Facendo delle buone partite puoi sempre mettere qualcosa in più. È importante perché aggiungendo tante cose si rischia di fare confusione. Bisogna avere equilibrio e andare con calma, per gradi. Però per ora le risposte sono positive»

CONCEICAO E YILDIZ – «Noi dobbiamo metterli nelle condizioni di giocare nella metà campo avversaria, se li facciamo rincorrere in fase difensiva diamo loro meno modo di far vedere la loro qualità. Ma essendo rapidi e tecnici, saltando l’uomo, ti danno molte soluzioni per attaccate. Per il momento abbiamo dimostrato di riuscire a supportare due giocatori sotto Vlahovic. C’è il rischio della stanchezza dopo la Champions ma ho visto che c’era il bisogno di mantenere la stessa formazione».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24