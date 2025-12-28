Spalletti frena Yildiz? Il tecnico della Juve ha voluto sottolineare un fattore determinante per l'attaccante - Calcio News 24

Spalletti, allenatore della Juve, ha voluto stoppare tutti per quanto riguarda Yildiz. Ecco le dichiarazioni

Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria della Juve sul campo del Pisa intervenendo ai microfoni di Rai Sport, offrendo una lettura lucida e articolata della prestazione dei suoi e soffermandosi su temi chiave come ambizioni, crescita della squadra e gestione dei singoli. Parole che raccontano non solo la partita, ma anche il momento attraversato dai bianconeri.

Parlando del match, Spalletti ha subito riconosciuto i meriti degli avversari: il Pisa, secondo il tecnico, è una squadra ben allenata, fisica e organizzata, capace di mettere in difficoltà chiunque. La Juve ha saputo reggere l’urto, anche grazie a una fase difensiva solida, pur attraversando momenti complicati tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, quando i due pali colpiti dai toscani hanno rischiato di cambiare l’inerzia della gara. Nella ripresa, invece, è aumentata la qualità del gioco bianconero, con più intuizioni e una migliore occupazione della trequarti.

Inevitabile un passaggio sul tema scudetto. Spalletti ha invitato a mantenere ambizioni importanti, sottolineando come la Juve debba sempre pensare in grande. Allo stesso tempo, però, ha richiamato alla realtà: il campionato è lungo, l’equilibrio è fragile e i giudizi possono cambiare rapidamente da una settimana all’altra. L’importante, secondo il tecnico, è restare agganciati alle prime posizioni e crescere con continuità.

Infine, spazio a Kenan Yildiz, uno dei talenti più attesi della Juve. Spalletti ha spiegato di averlo stimolato dopo un primo tempo sottotono, ricordandogli il peso e la responsabilità di indossare una maglia così importante. Un richiamo affettuoso ma diretto, che ha prodotto effetti positivi nella ripresa. Il tecnico ha ribadito la sua fiducia nel giovane, sottolineando come il rapporto umano e il dialogo siano fondamentali per far crescere un talento del genere all’interno della Juve.

