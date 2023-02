Spalletti rimanda il rinnovo: cosa succede al tecnico del Napoli

Luciano Spalletti rimanda ancora qualsiasi possibile discorso per il rinnovo di contratto: cosa succede in casa Napoli

Tornerà in campo anche il Napoli questa sera, con la Cremonese attesa nuovamente nella cornice del Maradona dopo averla violata qualche settimana fa in Coppa Italia. Il Mattino, nell’edizione odierna, evidenzia come tutto l’ambiente sia concentrato sulla partita.

Non fa differenza Luciano Spalletti, con cui i discorsi per il rinnovo sono stati rimandati a data da destinarsi. Il tecnico, così come i giocatori, è concentrato soltanto sul riportare lo Scudetto alle pendici del Vesuvio e non vuole distrazioni.