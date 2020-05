Spalletti: «Io sottovalutato all’Inter? I panni sporchi si lavano in famiglia»

Dal passato all’Inter alla situazione legata all’emergenza Coronavirus: ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti è l’ospite dell’edizione di questa sera di #CasaSkySport, format in onda su Sky Sport 24. Ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Inter.

VITA DA ALLENATORE – «Questo sport mi ha permesso di fare una vita da re, di conoscere campioni e personaggi unici nel loro genere. In una vita normale non avrei mai vissuto cose come essere ricevuto dal Papa o sentire Bocelli dal vivo senza microfono nella palestra dell’Inter».

QUARANTENA – «Come si esce da questo caos? Questo è il più grande infortunio di massa della storia del calcio, possiamo dirlo anche dello sport in generale. I calciatori sono stati obbligati a fermarsi all’improvviso come per un infortunio muscolare. Ripresa? Dipenderà dalla capacità di ognuno di loro di dialogare con loro corpo in questo periodo. C’è da fare un applauso al personale sanitario e a tutte le persone impegnatesi per migliorare le cose. Questa è stata la dimostrazione di cosa significhi lavorare per gli altri e per il bene degli altri».

RIPRESA SERIE A – «E’ chiaro che qualunque soluzione adottata farà contenti e scontenti. Quando si è costretti a cambiare in corsa, non esiste una soluzione equa per tutti. Penso che bisognerà tornare a giocare pensando soprattutto mettendosi la mano sul cuore perché le persone vogliono vedere il calcio. Io sarei contento di veder ripartire la Serie A. Andrà fatto pensando alla sofferenza della gente in questo periodo, con la consapevolezza che il calcio è uno degli strumenti più potenti per tornare mentalmente alla normalità. La gente nei momenti liberi preferisce vedere partite di calcio, l’intrattenimento scelto di più. Noi nei limiti della sicurezza dobbiamo pensare anche a loro».

INTER – «Ricordi più belli? Ne ho molti. Anche perché siamo arrivati in fondo a tutte e due le stagioni col fiato sul collo di chi rimaneva fuori dalla Champions. Quei momenti sono stati forti, emozionanti. Probabilmente la vittoria nella prima stagione alla Lazio è stato uno dei momenti più gioiosi per me».

LAZIO-INTER – «Mi aspettavo di qualificarmi così? Per forza. Bisogna pensare nella maniera giusta e corretta. Sono i calciatori che assorbono i tuoi sguardi, la convinzione di potercela fare. Quando siamo rientrati negli spogliatoi ci siamo detti le cose corrette, le reazioni sono state quelle che volevo vedere. Poi ci vuole anche il calciatore di grande personalità che non si lascia mettere nell’angolino in un momento non positivo».

INTER DI SPALLETTI SOTTOVALUTATA – «Non so come si è valutata la mia storia all’Inter. Il raggiungimento della Champions dopo la vittoria del campionato è l’obiettivo più importante. Se arrivi a giocare una finale o vai a fare partite stupende in Champions è qualcosa di particolare. Però è superiore a vincere una Coppa Italia. Abbiamo avuto difficoltà. Non ho mai fatto usare squadre per obiettivi personali di qualcuno, non ho mai barattato gli obiettivi di squadra per salvare la mia immagine. O si fanno le cose in modo professionale o ci si mette mano. Si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia, a volte si fa partire anche la centrifuga».

SABATINI – «Oltre a essere un genio è un professionista e un amico. Se il calcio fosse un film, ne sarebbe il grande regista. Sa sempre trovare calciatori con la capacità di emozionare il pubblico. Ricordo quando nel mercato di riparazione 2015-16 mi portò Perotti ed El Shaarawy che furono fondamentali per sterzare nella stagione e far bene in quelle successive. Aveva il totale rispetto del mercato».

ROMA – «Era una squadra baciata dal sole di Roma. Era una squadra fatta di calciatori che si passavano la palla senza mai mettere in difficoltà i compagni. Per far così ci va tanta qualità, loro l’avevano».