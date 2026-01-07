Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». Il caso Braaf

Sparta Rotterdam, incredibile scontro social tra l’agente di Jerson e il ds Nijkamp: il motivo della disputa è il rifiuto dell’acquisto di Braaf

Un incredibile scontro social sta scuotendo il calcio olandese. Jercely Cabral, intermediario e fratello del calciatore Jerson, ha reso pubblica una conversazione privata avuta con Gerard Nijkamp, attuale direttore tecnico dello Sparta Rotterdam. Oggetto della contesa è il rifiuto del club di ingaggiare Jayden Braaf, attaccante esterno classe 2002 attualmente senza contratto. Di fronte alla risposta negativa del dirigente dei Kasteelheren, che ha spiegato di valutare altre opzioni, l’agente ha reagito con insulti pesanti, definendo Nijkamp un “pannenkoek” (letteralmente “frittella”, termine usato per indicare una persona inetta) e invitandolo a dimettersi in favore di Jesper Gudde.

L’episodio getta ulteriori ombre sulla carriera di Braaf. L’ex gioiello delle giovanili di Ajax e PSV, passato anche per Manchester City e Borussia Dortmund, non riesce a riemergere. Dopo le esperienze deludenti in Italia con Udinese ed Hellas Verona (con cui ha rescisso il contratto) e il prestito al Fortuna Sittard, il ventitreenne è fermo da sei mesi. Questo scontro pubblico orchestrato dal suo entourage rischia ora di compromettere le poche chance rimaste per il suo rilancio.