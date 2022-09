Spezia, Bourabia: «Con la Samp gara difficile, una vittoria può cambiare tutto»

Il centrocampista dello Spezia Bourabia carica l’ambiente in vista del derby ligure con la Sampdoria di Giampaolo: le dichiarazioni

Mehdi Bourabia, regista dello Spezia, ha parlato in vista del match di Serie A contro la Sampdoria. Le sue parole a TLS.

PARTITA – «Non ci sono partite semplici, bisogna sempre giocare al 100%. Sarà una partita difficile, ma giochiamo in casa e dobbiamo fare il massimo per prendere i tre punti. Siamo tutti vicini in classifica e con una vittoria o una sconfitta cambia tutto. Penso che dovremo aspettare ancora prima di guardarla»