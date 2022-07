Spezia, Capradossi: «Felice di essere tornato. Gotti? Ottimo tecnico»

Il difensore dello Spezia Capradossi ha parlato dal ritiro della squadra bianconera

Elio Capradossi, difensore dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club ligure dal ritiro in cui è impegnata la squadra bianconera.

RITORNO – «In questi primi giorni di lavoro ci siamo conoscendo molto oltre a lavorare con intensità. C’è molto da fare per tutti. Sono felice di essere rientrato e ritrovare tanti amici ex ed compagni. E poi non vedo l’ora di vedere lo stadio pieno».

GOTTI – «È un’ottima persona oltre che tecnico. Stiamo imparando molto quello che ci chiede. Dobbiamo continuare così».