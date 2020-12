La squadra di Vincenzo Italiano con un solo gol potrebbe rompere una maledizione che la sta perseguitando in questa Serie A

Lo Spezia domani pomeriggio con la Lazio andrà a caccia della sua prima vittoria casalinga di questo campionato.

Allo stesso tempo i bianconeri sono l’unica squadra a non essere ancora passata in vantaggio in casa in questa Serie A.

I liguri infatti hanno conquistato appena due punti in incontri domestici nel torneo in corso, meglio solo del Crotone (uno).