Spezia-Cremonese: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Alberto Picco la finale playoff di Serie B Spezia-Cremonese: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Alberto Picco di La Spezia si giocherà la gara valevole per la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Spezia-Cremonese. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Kouda, Vignali; Di Serio, Pio Esposito. All. D’Angelo.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. All. Stroppa.

Orario e dove vederla in tv

Spezia-Cremonese si gioca alle ore 20.30 di domenica 1 giugno per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.