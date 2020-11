Spezia, Gyasi: «Siamo umili, ma vogliamo stupire. Ghana un sogno»

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari

GOL – «Lo dedico ai miei genitori, la mia ragazza e al mio procuratore che sono sempre con me».

CAGLIARI – «Nel primo tempo ci venivano a pressare alti, li avevamo studiati e sapevamo che partivano forti. Siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto ma abbiamo meritato il pareggio».

NAZIONALE – «Cerco di dare il massimo per la squadra e per ottenere il risultato. Se arriva la convocazione in nazionale sono contento. Quella ghanese ovviamente».

RIVELAZIONE – «Il mister è un grande allenatore, anche l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Speriamo di continuare a stupire. È la nostra identità, ciò che ci chiede il mister. Cerchiamo di divertirci, con umiltà».