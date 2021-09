Spezia Milan, la gioia di Brahim Diaz: «Siamo uno per tutti e tutti per uno»

Il numero 10 del Milan Brahim Diaz ha parlato al termine della partita contro lo Spezia

Ai microfoni di Dazn, Brahim Diaz ha parlato dopo Spezia Milan.

VITTORIA DI SOFFERENZA – «Si qui è sempre una partita complicata, loro giocano bene in casa. Noi abbiamo lottato tutti insieme e giocato bene con la palla. Sono felicissimo per tutti perché è complicato vincere qui».

CRESCITA – «Io mi sento molto bene, ho fiducia in me stesso e nella squadra. Il gruppo è con me, siamo uno per tutti e tutto per uno. Spero di fare altri gol».

BRAHIM DIAZ E TONALI – «Siamo giocatori con talento, tutta la squadra lo ha e lotta. Non parlo dei singoli: tutti siamo buoni giocatori e stiamo facendo bene».

NUMERO 10 – «Mi piace la pressione».

