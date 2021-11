Spezia, Motta: «Occorre prendersi dei rischi. Gasperini è un esempio»

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta dello Spezia contro l’Atalanta: le sue parole

SCONFITTA – «Dobbiamo riguardare la partita per capire i goal che abbiamo preso, quando li abbiamo presi e come, per vedere per il futuro dove migliorare per la prossima partita».

RIGORE – «Questi episodi in una partita contano, la partita era bella, le due squadre attaccavano, aperti per fare goal, anche il pubblico ha visto un bel primo tempo, non so se alla pari ma noi abbiamo aggredito loro in attacco. Anche loro sono abituati perché lo fanno sempre, dominano, attaccano e portano avanti tanti uomini, noi cerchiamo di recuperare e fare la stessa cosa. Alla fine questo episodio del rigore conta ma noi dobbiamo continuare a giocare, loro alla fine sono stati più forti, anche se il risultato non rispecchia la prestazione».

NZOLA – «Si per lui e per la squadra, sta ritrovando la sua forma, ci sono altri punti positivi, soprattutto in attacco, siamo arrivati in area e abbiamo creato, ci manca quella cattiveria agonistica per finire le azioni nel modo giusto, per segnare come ha fatto l’Atalanta con Muriel e Malinovsky, sono cose che contano tantissimo, segnare in attacco e non subire questi goal in difesa»