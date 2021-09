Spezia, Nzola reintegrato in rosa: a disposizione di Thiago Motta

M’Bala Nzola reintegrato nella rosa dello Spezia: l’attaccante torna a disposizione di Thiago Motta in campionato

Niente cessione per M’Bala Nzola. Il centravanti della nazionale angolana, come riporta Il Secolo XIX, è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà a disposizione di Thiago Motta in Serie A.

Niente cessione al Genoa o in Turchia per il top scorer dello Spezia nella scorsa annata di Serie A: 11 gol in 25 partite per lui nello scorso campionato in cui ha attirato su di sè tante attenzioni.