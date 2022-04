Spezia, Provedel punta l’Inter: «Vogliamo portargli via punti»

Il portiere dello Spezia Ivan Provedel, migliore in campo nel pareggio contro l’Empoli, ha parlato della prossima giornata di campionato

MIGLIORE IN CAMPO – «Grazie, ma io sono lì per parare quindi è giusto così».

TIFOSI – «È bello avere i tifosi al nostro fianco: sono stati grandi. Saranno di più in casa, dove arriviamo carichi per la prossima giornata. Sappiamo che dovremo fare una partita importante, l’Inter ha il suo campionato e hanno un obiettivo importante da raggiungere, come noi. Faremo il meglio per portargli via punti».

SALVEZZA – «Vorrei già essere a posto così, ma vanno fatti ancora dei punti. Dipende dagli altri sotto che si rincorrono: ma noi pensiamo a noi, a fare bene e a fare punti».