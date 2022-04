Spezia, Reca su Thiago Motta: «Allenamento duro per la salvezza»

Spezia, Reca su Thiago Motta, che era ben cosciente della situazione del club ligure: «Allenamento duro per la salvezza»

Il giocatore dello Spezia Arkadiusz Reca ha parlato del suo tecnico Thiago Motta in un’intervista concessa a La Nazione. Di seguito, le sue parole.

THIAGO MOTTA – «Fin dal primo giorno il nostro mister era consapevole che sarebbe stato un campionato duro per noi, visti i tanti nuovi giocatori in rosa e i problemi Covid in ritiro. Ci ha sempre stimolato ad allenarci forte come mezzo per conquistare la salvezza».