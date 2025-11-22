 Spezia Sampdoria, misure speciali dell’Osservatorio Nazionale per i tifosi blucerchiati: il comunicato
Spezia Sampdoria, misure speciali dell’Osservatorio Nazionale per i tifosi blucerchiati: il comunicato

1 minuto ago

Spezia Sampdoria, l’Osservatorio Nazionale detta le regole per i tifosi blucerchiati: ecco il comunicato ufficiale

Nella 14ª giornata di Serie B la Sampdoria affronterà lo Spezia, con la sfida fissata per il 30 novembre allo stadio “Picco”.

In preparazione al match, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha comunicato nuove disposizioni riguardanti la vendita dei biglietti destinati ai sostenitori blucerchiati, introducendo misure specifiche per garantire ordine e sicurezza.

NOTA «Per l’incontro di calcio di Serie B Spezia-Sampdoria, in programma il 30 novembre, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per il settore ospiti esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “U.C. Sampdoria”, ovunque residenti;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore».

