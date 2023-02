Spezia, Semplici pensa al tridente contro l’Udinese

Leonardo Semplici ha iniziato il suo lavoro allo Spezia e nel weekend scenderà in campo per il suo esordio in questa nuova avventura

Leonardo Semplici ha iniziato il suo lavoro allo Spezia e nel weekend scenderà in campo per il suo esordio in questa nuova avventura.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico dei liguri potrebbe azzardare il tridente in avanti con Nzola unica punta con Verde e Shomurodov ad agire ai suoi lati.