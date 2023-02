Spezia, Semplici si presenta: «Qui tifosi importanti, possono aiutarci a raggiungere l’obiettivo salvezza»

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, si è presentato questa mattina in conferenza stampa

«Ringrazio proprietà e i direttori che mi hanno dato l’opportunità. Ho trovato un gruppo coeso, unito, e credo sia l’aspetto più importante. Conosco la piazza, ci ho giocato contro in Serie B e in A, la tifoseria è un aspetto determinante per i risultati avuti fin qui. Sono convinto che attraverso le prestazioni cercheremo di dare quelle soddisfazioni che i ragazzi e i tifosi meritano, sperando di raggiungere con il loro aiuto la salvezza. Voglio dare continuità, per trasferire i miei concetti e la mia filosofia ci vuole qualche allenamento in più. Mi ritengo un buon allenatore ma non così bravo da cambiare il destino di una squadra in tre giorni. Quando subentri in una situazione così in un percorso iniziato da altri, è difficile capire da subito le esigenze dei ragazzi. Dobbiamo avere il desiderio di voler uscire da questa situazione. Quello che è stato non conta nulla, conta quello che sarà».