Spezia, Strelec: «Felice per gol e vittoria. Italia meravigliosa»

Le dichiarazioni nel post Spezia Brescia di Strelec, autore di una grande doppietta nel match di Coppa Italia. Le sue parole

Parla Strelec dopo la grande prova in Coppa Italia degli uomini di Gotti:

LA GIOIA – “Sono felice per la vittoria e le reti. Mi trovo bene in un attacco a tre, ma non ho problemi a giocare anche con un attacco a due, anche se mi trovo meglio in un tridente. E’ importante che tutti diano il proprio contributo, dovremo giocare molto e ci sono cinque cambi. Penso che abbiamo giocato semplice, una buona partita e abbiamo meritato di vincere. Il mister mi chiede cose semplici, l’Italia è un paese meraviglioso”.