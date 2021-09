Allo stadio Picco, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Picco”, Spezia e Udinese si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Spezia Udinese 0-0 MOVIOLA

1′ Al via il match

6′ Prima iniziativa dello Spezia: cross di Bastoni per Antiste che di testa non inquadra lo specchio

12′ Rigore concesso all’Udinese per un incrocio Pussetto-Zoet, ma la revisione al VAR certifica che non c’è tocco tra le gambe. Rigore cancellato e giallo per simulazione all’attaccante friulano. Qualche parola di troppo e accenno di rissa, con ammonizioni per Arslan e Nikolaou

Spezia Udinese 0-0: risultato e tabellino

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Colley, Antiste, Gyasi. A disposizione: Zovko, Provedel, Sala, Kovalenko, Reca, Sher, Bertola, Nzola. Allenatore: Motta

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. A disposizione: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Beto, Samardzic, Forestieri, Ianesi, De Maio, Soppy. Allenatore: Gotti

Arbitro: Guida

Ammoniti: Pussetto, Arslan, Nikolaou