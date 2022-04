Spezia Venezia 1-0, Motta esulta: «Anche i subentrati sono protagonisti»

Spezia Venezia 1-0, Motta: «Anche i subentrati sono protagonisti. L’esultanza finale è il riassunto della nostra situazione: siamo uniti»

L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato al termine della vittoria-salvezza contro il Venezia, ottenuta grazie a un gol al 94′ di Gyasi. Di seguito, le sue parole a DAZN.

MOTTA – «L’esultanza è il riassunto della nostra squadra. Siamo un gruppo, una società, una piazza, uniti per la salvezza. Questo è il calcio. La vittoria è merito dei ragazzi, anche di quelli subentrati e quelli in panchina. Importante vittoria contro un’avversaria diretta. Dobbiamo continuare così. I giocatori sanno che devono essere protagonisti anche da subentrati. Sono contento per il gruppo: stiamo lavorando bene. Oggi e domani ci godiamo la vittoria, poi si ritorna a lavorare»