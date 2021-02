Leonardo Spinazzola sfida la Juventus nella sua particolare gara da ex: ecco le dichiarazioni del terzino della Roma

Leonardo Spinazzola sfida la Juventus nella sua particolare gara da ex. Le sue parole sul sito della Roma.

COME RICORDI ROMA JUVE – «Come la partita che abbiamo buttato di più in tutto il girone di andata. Avevamo i tre punti in pugno. Avevamo il controllo della partita, ci siamo mangiati due o tre gol. Potevamo chiuderla e non l’abbiamo fatto. Il colpo di testa di Ronaldo è arrivato a difesa schierata. Quella è una partita che mi ha lasciato tanti rimpianti».