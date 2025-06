Spinazzola, quale sarà il futuro dell'esterno del Napoli? Le dichiarazioni del procuratore svelano questa cosa - Calcio News 24

Spinazzola, quale sarà il futuro dell’esterno del Napoli? Ecco le dichiarazioni da parte del procuratore. Ecco le dichiarazioni

Ai microfoni di StileTV è intervenuto Davide Lippi, noto procuratore sportivo e agente tra gli altri di Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli. Lippi ha fatto chiarezza su diversi aspetti legati al contratto e al futuro dell’esterno sinistro ex Roma, soffermandosi anche sul percorso che ha portato il giocatore a vestire la maglia azzurra.

Parlando dell’accordo con il club partenopeo, Lippi ha dichiarato: «Il contratto di Spinazzola col Napoli è di 2 anni, senza opzione. Ce l’ho proprio adesso davanti: durata 2 anni!». Con queste parole il procuratore ha voluto spazzare via ogni dubbio sulle condizioni dell’ingaggio dell’esterno umbro, ribadendo che non esiste alcuna clausola di rinnovo automatico o opzione legata a presenze o rendimento.

Lippi ha poi spiegato l’importanza della piazza napoletana per il suo assistito: «Sicuramente Napoli per Leo è una città importante e anche il giocatore è importante per il club. Non ci sono problemi, poi vedo e sento Manna quotidianamente per cui ragioneremo insieme». Una collaborazione stretta, dunque, tra agente e dirigenza azzurra, a conferma di un rapporto già ben avviato e in continua evoluzione.

Inevitabile anche un accenno alla fine dell’avventura romana di Spinazzola, che per cinque anni ha vestito la maglia giallorossa, con alti e bassi ma anche con grandi soddisfazioni: «Leonardo a Roma aveva fatto bene nei suoi 5 anni, infatti quando il club mi disse che per età e minuti giocati non lo confermavano ne sono rimasto molto sorpreso. Spinazzola è per me un campione e non mi priverei mai di un campione dal punto di vista umano, tecnico e fisico». Parole che sottolineano non solo la stima professionale, ma anche il forte legame personale tra agente e calciatore.

Lippi non ha esitato a sottolineare come il Napoli abbia saputo cogliere un’occasione importante: «Però, alla Roma fecero questa scelta e ne ha giovato il Napoli! Conte e Manna sono stati i primi a chiamarmi quando ho comunicato loro che non avrebbe continuato con la Roma. Mi hanno invaso di telefonate e il corteggiamento è andato velocemente a buon fine». Una trattativa lampo, quindi, favorita dal grande interesse mostrato fin da subito dal nuovo tecnico e dalla dirigenza sportiva del Napoli, rappresentata da Giovanni Manna.

Spinazzola ha già cominciato a integrarsi nella nuova realtà partenopea e, secondo quanto riferito da Lippi, il giocatore ha trovato il suo spazio nel progetto tecnico: «Cambiare allenatore e quindi mentalità, modulo e richieste tecniche non è semplice, a Napoli Spinazzola ha trovato il suo spazio e siamo contenti così». Una dichiarazione che evidenzia il buon inserimento del calciatore e la sintonia con il nuovo contesto.

Infine, Davide Lippi ha speso parole anche su Antonio Conte, sottolineando le difficoltà e le energie che comporta il mestiere dell’allenatore, soprattutto in una piazza esigente come quella di Napoli: «Fare l’allenatore è molto difficile, è sfiancante, necessita di energie e quando vedevate Conte un po’ stanco è perché quest’anno è stato fatto uno sforzo grandissimo, da parte sua e da parte di tutti». Ma nonostante la fatica, Conte ha trovato nuove motivazioni: «Evidentemente, dopo aver vinto lo scudetto si è guardato dentro ed ha trovato gli stimoli che servono per ricominciare col Napoli. E ricominciare da 0, perché non è che avendo vinto lo scudetto si parte da +1».

Con queste parole, Lippi delinea un quadro chiaro: Spinazzola rappresenta un tassello importante per il nuovo Napoli di Conte, un giocatore pronto a rilanciarsi e a dare un contributo significativo in una piazza che già lo apprezza.