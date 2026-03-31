Spinazzola alla Rai: «Un dispiacere per tutti, non ci credo! Che brutto vedere piangere i giovani, era la mia ultima occasione di giocare un Mondiale»

L’esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta arrivata ai rigori con l’Italia contro la Bosnia

Dopo l’eliminazione dell’Italia dai playoff Mondiali contro la Bosnia, Leonardo Spinazzola ha espresso il suo dispiacere, sottolineando la difficoltà di accettare la situazione, considerando che la squadra, nonostante fosse in dieci, era riuscita a portare la partita ai rigori e avrebbe potuto segnare più gol. Ha anche evidenziato la tristezza nel vedere i giovani tifosi piangere e ha ammesso che per lui questa era probabilmente l’ultima occasione di giocare un Mondiale. Queste le sue dichiarazioni alla Rai.

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PAROLE – «Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo, dopo una partita in 10. Con i denti l’abbiamo portata ai rigori, potevamo fare 3/4 gol e veramente è un grande dispiacere per tutti. I bambini italiano vedranno un altro Mondiale senza Italia. Dispiace vedere i giovani piangere, spero che ne avranno tanti in futuro, per me sicuramente era l’ultima occasione di giocare un Mondiale».