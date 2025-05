Sporting, Gyokeres ancora indeciso sul futuro: «Vedremo, per ora resto qui. Nel calcio non si può mai sapere»

Dopo il successo per 2-0 contro il Vitoria Guimaraes che ha regalato la vittoria del titolo di portogallo per il secondo anno consecutivo al suo Sporting, Viktor Gyokeres ha parlato nella zona interviste riguardo il suo futuro.

DICHIARAZIONI – «Sono molto felice, è stata una grande partita per noi. Felice per il gol e per la vittoria. Vedremo, è il calcio, non si sa mai cosa può succedere. Per ora sono ancora qui. Siamo in finale di Coppa di Portogallo e vogliamo vincerla. Non siamo lì solo per giocare. Ma adesso pensiamo a goderci questo campionato. Tifosi? Grazie di cuore per tutto. È stata una stagione incredibile. È stato un piacere viverla con voi. Godiamoci questo momento».