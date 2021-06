Spugna nuovo allenatore Roma Femminile: «Club unico e prestigioso»

Alessandro Spugna è il nuovo tecnico della Roma Femminile: ecco le dichiarazioni dell’allenatore che prende il posto di Bavagnoli

«Ringrazio l’ASRoma per la grande opportunità che mi è stata offerta. È per me un orgoglio essere stato scelto per dare continuità a un progetto così importante. Approdo in un club unico e prestigioso, in una squadra forte e con tifosi veramente passionali, nella città più bella del mondo. Non vedo l’ora di cominciare».