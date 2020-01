Squadra dell’anno UEFA 2019: presenti due giocatori della Juve

Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt nella squadra dell’anno UEFA: ecco la formazione scelta dai tifosi

Formazione in campo con il 4-2-4 e stelle a non finire in tutti i ruoli. Annunciata dalla Uefa la squadra dell’anno, top 11 relativa al 2019 e stabilita dagli oltre 2 milioni di voti dei fan attraverso il sito ufficiale.

Inevitabilmente c’è parecchio del Liverpool campione in carica in Champions League, spazio dettato dal trionfo di Klopp e dallo strapotere dei suoi giocatori. L’Italia è rappresentata da Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt, big della Juventus inseriti nell’undici base.