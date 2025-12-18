Squalifica Basic, la Lazio presenta il ricorso? Il club biancoceleste ha preso una decisione importante sul proprio centrocampo

Squalifica Basic, la Lazio ha deciso di presentare ricorso per averlo a disposizione contro l’Udinese. Un obiettivi complicato, ma non impossibile

La squalifica di Basic complica ulteriormente una situazione già estremamente delicata in casa Lazio. I biancocelesti si trovano infatti ad affrontare un’autentica emergenza di uomini, soprattutto a centrocampo, dove tra infortuni, squalifiche e assenze per la Coppa d’Africa le scelte a disposizione dell’allenatore sono ridotte al minimo. Un contesto che genera forte preoccupazione in vista dei prossimi impegni di campionato.

La squalifica di Basic è arrivata in seguito al referto dell’arbitro Marchetti, che ha portato il Giudice Sportivo a infliggere al centrocampista croato due giornate di stop, accompagnate da una multa di 10 mila euro. La decisione è stata motivata da una presunta “condotta gravemente antisportiva”, segnalata dal quarto uomo nel corso della gara. Un episodio che, secondo quanto trapelato, sarebbe stato osservato con una visuale parzialmente coperta da Toma, dettaglio che la Lazio ritiene fondamentale per provare a rimettere in discussione la sanzione.

Proprio su questo aspetto si basa la strategia del club. Come riportato da Il Messaggero, la società biancoceleste ha già inviato tramite PEC la comunicazione ufficiale con cui annuncia l’intenzione di presentare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. L’obiettivo è ottenere almeno una riduzione della squalifica di Basic, anche se all’interno dell’ambiente filtra prudenza sulle reali possibilità di successo. Oltre alla questione legata alla visuale del quarto uomo, la Lazio farà leva anche su precedenti simili, nel tentativo di ammorbidire la decisione del Giudice Sportivo.

Il peso della squalifica di Basic è ancora maggiore se si considera il momento in cui arriva. Il centrocampista rappresentava un’alternativa preziosa in una fase di forte emergenza, e averlo a disposizione per la trasferta del 27 dicembre a Udine sarebbe stato fondamentale. A complicare ulteriormente il quadro c’è la situazione disciplinare di Matteo Guendouzi, attualmente diffidato e quindi a rischio squalifica in caso di cartellino giallo nella prossima gara, che sarà diretta dall’arbitro Pairetto.

Al di là del ricorso, l’emergenza è già concreta per il match imminente. L’allenatore dovrà adattare uomini e soluzioni tattiche, cercando di tamponare le assenze con una rosa ridotta all’osso. In questo scenario, la squalifica di Basic rappresenta l’ennesimo ostacolo in un periodo complesso, che mette a dura prova la profondità dell’organico e la capacità della squadra di reagire alle difficoltà.

La Lazio attende ora l’esito del ricorso, sperando in uno spiraglio positivo. Nel frattempo, però, sarà necessario stringere i denti e affrontare l’emergenza con le risorse disponibili, cercando di limitare i danni in una fase cruciale della stagione.