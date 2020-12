Squalifica Morata: la Juve si aspetta uno sconto, le ultime

La Juventus spera di poter avere Alvaro Morata disponibile nella gara contro il Genoa: il club bianconero ha fatto ricorso per la squalifica

Alvaro Morata è sicuramente uno dei calciatori più in forma della Juventus in questo avvio di stagione: tanti gol e sacrificio per la squadra, come mostrato al Camp Nou contro il Barcellona.

La sua presenza è essenziale anche in campionato. Tuttosport disegna uno scenario in merito allo “sconto” della squalifica per 2 giornate comminata a Morata dopo le proteste nella gara con il Benevento. Qualora il ricorso della Juve venisse accolto, Morata sarebbe disponibile per la trasferta di Genoa altrimenti Pirlo punterebbe su Dybala.