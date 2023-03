Squalifica Mourinho, la Roma sarà in silenzio stampa contro Sassuolo e Lazio

Dopo il ricorso respinto dalla Corte Federale d’Appello in merito alla squalifica di Mourinho, la Roma ha deciso di entrare in silenzio stampa

Nessuno dei tesserati, dunque, parlerà nelle prossime due sfide del campionato di Serie A (quelle in cui è stato squalificato l’allenatore portoghese). La decisione non riguarderà invece la partita di Europa League di ritorno degli ottavi di finale contro la Real Sociedad a causa delle stringenti regole della UEFA.