Stadio Everton, il Governo inglese dà l’ok definitivo alla costruzione

Il Governo inglese ha dato l’ok definitivo per la costruzione del nuovo stadio dell’Everton: i Toffees possono esultare

Un’intera tifoseria può esultare: l’Everton avrà il suo nuovo stadio. Il piano per la costruzione del nuovo impianto, approvato dalla municipalità di Liverpool a febbraio, ha ricevuto il via libera da parte del governo inglese.

Questo il comunicato del club su Twitter: «Il nostro piano per la costruzione di un nuovo stadio a Brambley-Moore Dock nel nord di Liverpool può procedere, dopo che la domanda di costruzione presentata dal club ha ricevuto l’approvazione da parte del governo». Come riportato da Calcioefinanza.it, si stima che lo sviluppo del nuovo impianto da gioco darà una spinta all’economia da 1,3 miliardi di sterline, porterà alla creazione di oltre 15.000 posti di lavoro e attirerà 1,4 milioni di nuovi visitatori in città.