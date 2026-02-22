Stadio Franchi Fiorentina, nuovo stop ai lavori: problema con la maxi trave. Il nodo dei 60 milioni, cosa sta succedendo

Stadio Franchi Fiorentina, c’è un altro stop ai lavori: dal problema con la maxi trave al nodo dei 60 milioni, tutti i dettagli

Nelle scorse settimane l’intero ambiente fiorentino auspicava una netta e decisa accelerazione nei complessi lavori di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. Una speranza che, purtroppo, non è stata del tutto soddisfatta a causa di un imprevisto tecnico che ha rallentato nuovamente la tabella di marcia del cantiere.

L’intoppo tecnico in Curva Fiesole

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica-Firenze, mercoledì scorso i lavori di restyling sembravano aver vissuto un momento di svolta con l’installazione della prima maxi trave nella storica Curva Fiesole, avvenuta sotto gli occhi della sindaca Sara Funaro. Tuttavia, a sole ventiquattr’ore di distanza, le operazioni hanno subito una brusca frenata.

Durante la delicata fase di posa della seconda trave, è emerso un inaspettato problema di disallineamento. Questo inconveniente ha reso necessario l’immediato smontaggio della struttura a scopo precauzionale, per evitare lo scollegamento tra le componenti portanti e garantire la totale sicurezza. La trave è stata così rispedita a Pordenone, nello stabilimento che produce i prefabbricati in acciaio, dove verrà alesata prima di fare ritorno a Firenze. Nel frattempo, per non bloccare del tutto il cronoprogramma, gli operai procederanno con il montaggio dei restanti piloni.

Obiettivo 2027 e il vertice per i fondi

L’obiettivo istituzionale, confermato dalla sindaca, rimane quello di chiudere il primo lotto dei lavori (nuova Curva Fiesole, Maratona e Tribuna Nord) nei primi mesi del 2027. Ciò consentirebbe di effettuare i collaudi in tempo utile per riaprire una parte dell’impianto in vista della stagione sportiva 2027-2028.

Resta però l’ostacolo legato al secondo lotto. All’appello mancano ancora circa 60 milioni di euro per completare la totale copertura finanziaria del progetto. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro cruciale con la dirigenza della Fiorentina per definire i margini di partecipazione economica della società. L’obiettivo comune è quello di regalare un impianto moderno e funzionale alla squadra allenata da Vanoli.