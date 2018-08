Napoli, è scontro totale tra Comune e club sullo Stadio San Paolo: ecco l’attacco dell’assessore Borriello

Stadio San Paolo di Napoli, è guerra totale tra il club di proprietà Aurelio de Laurentiis e il Comune. Ed è giunto lo stop definitivo a qualsivoglia trattativa, come sottolineato ai microfoni dell’Ansa dall’assessore allo Sport Ciro Borriello: «Non ci interessa più approfondire tematiche che vadano al di là del rapporto formale tra un club di calcio e il Comune di Napoli. Non ci sono più margini di trattative, non per colpa nostra ma per l’abbandono del tavolo da parte di De Laurentiis».

«C’è un regolamento chiaro sull’utilizzo dello stadio San Paolo che anche gli avvocati di De Laurentiis conoscono bene, ora andremo avanti come prescrivono le norme e i regolamenti. Al San Paolo gioca solo il Napoli ma le modalità del rapporto sono chiare a tutti e devono essere rispettate», ha proseguito Ciro Borriello. Ricordiamo che i partenopei giocano dalla stagione 2016/2017 nello stadio San Paolo in regime di domanda individuale, con la convenzione con il Comune scaduta alla fine della stagione 2015/2016.