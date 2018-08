De Magistris accetta l’invito degli ultras: «Con voi in Curva, mai più accanto a De Laurentiis» – FOTO

E’ scontro aperto tra Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, e Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro

Prosegue la battaglia tra il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti continuano a punzecchiarsi e la Curva B si schiera contro il numero uno azzurro. I tifosi ha invitato il Sindaco ad assistere alla sfida tra Napoli e Milan sui gradoni della Curva B e il primo cittadino ha accettato l’invito ma non sarà in Curva contro il Milan perché sarà fuori città ma sarà in Curva contro la Fiorentina. LDM, accettando l’invito dei tifosi, ha inoltre attaccato ADL, dichiarando che non intende più sedersi accanto a lui in tribuna.

Questo il messaggio del primo cittadino napoletano: «Ringrazio di cuore gli ultras della curva B dell’invito per la partita Napoli-Milan. Sono stato abbonato in curva B dal 1984 al 1990, da quando nel luglio del 1984 il Napoli acquisto’ Maradona. Purtroppo sabato sono fuori Napoli, ma sarò in curva con voi per la prossima partita in casa con la Fiorentina. Del resto dopo i reiterati ed offensivi attacchi alla Città e ai napoletani ho deciso di non sedermi più accanto ad Aurelio De Laurentiis. Forza Napoli sempre, città e squadra ! Sono nato a Napoli, sono napoletano fino al midollo, sono tifoso del Napoli e sono stato eletto per due volte Sindaco di Napoli. Amo Napoli oltre la mia vita ! A presto, in curva B ! Grazie». Lo scontro prosegue.