Stadio, Sala sul nuovo impianto: «Attendiamo il progetto da Inter e Milan, non so quanto ci vorrà...»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala conferma di essere ancora in attesa di ricevere la proposta dai rossoneri e dai nerazzurri. Le parole

Arrivano nuove notizie sul progetto del nuovo stadio dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è tornato a parlare della questione che riguarda l’Inter e il Milan. A breve entrambe le società presenteranno una proposta ufficiale per la realizzazione del nuovo impianto. Nella giornata di oggi, il sindaco ha confermato di essere ancora in attesa del piano economico-finanziario. A seguire le sue dichiarazioni.

IN ATTESA DEL PIANO – «Stiamo aspettando il Piano e lo attendiamo in questi giorni. Preciso che noi non abbiamo parlato con nessuno e non siamo stati noi a preannunciare l’arrivo di un documento, semmai sono state le squadre».

SULLE TEMPISTICHE – «Se ci vorranno due o tre giorni per me va bene, se ci vorrà più tempo è chiaro che dovrò chiamarli per capire a che punto siamo»