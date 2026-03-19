Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Il piano del club

L’Inter ha preso una decisione definitiva in merito al futuro di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane talento, attualmente al Club Bruges, verrà riscattato già nella prossima estate per una cifra di 23 milioni di euro, dopo che la società nerazzurra ha incassato circa 10 milioni lo scorso luglio. Il ritorno a Milano è ormai imminente, con la dirigenza che ha deciso di non procrastinare il suo ritorno in Italia, nonostante la possibilità di posticiparlo al 2027 con un piccolo aumento del riscatto.

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Il centrocampo dell’Inter e la necessità di un rinforzo

Il ritorno di Stankovic non è solo una questione economica, ma anche un’importante mossa tattica. Il centrocampista, figlio dell’ex calciatore Dejan Stankovic, ha già raggiunto il livello di maturità e crescita che la dirigenza nerazzurra aveva previsto per lui. Con un centrocampo che ultimamente appare ingolfato, con giocatori come Nicolò Barella che sembrano involuti rispetto alle stagioni precedenti e con i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan che sono in forte dubbio, l’Inter ha deciso che Stankovic rappresenta una valida alternativa. Inoltre, il giovane giocatore conosce già il club e potrebbe inserirsi perfettamente nel sistema di gioco di Cristian Chivu, allenatore che lo apprezza.

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Le aspettative per Stankovic all’Inter

L’arrivo di Aleks Stankovic non va letto solo come una questione di opportunità economica, ma come una mossa mirata per rinforzare un reparto che potrebbe subire molti cambiamenti dalla prossima stagione. La certezza principale in mezzo al campo è Piotr Zielinski, che però compirà 32 anni a maggio, e con Davide Frattesi in partenza, Petar Sucic che non ha ancora brillato e il mistero legato a Andy Diouf, il ritorno di Stankovic potrebbe rappresentare una boccata d’aria fresca per il centrocampo nerazzurro. Chivu, che conosce bene le qualità del giovane giocatore, spera di poter contare su un elemento che possa rivelarsi determinante per il futuro del reparto, proprio come lo è stato Pio Esposito in altri ruoli.

Con l’Inter pronta a fare il prossimo passo verso la riconquista dei vertici, il ritorno di Aleksandar Stankovic non sarà solo un rinforzo, ma un investimento a lungo termine in un centrocampo che deve rinnovarsi e crescere.