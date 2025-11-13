Stankovic perde la calma, duro attacco al giornalista: «Parli solo per provocare, non sai nulla». Ecco cosa è successo

Stankovic furioso nel post partita: «Vuoi solo provocare, non capisci nulla». L’episodio che ha fatto discutere

L’ex bandiera dell’Inter, oggi allenatore dello Spartak Mosca, ha vissuto un fine settimana carico di tensione. Dopo la vittoria per 2-1 contro l’Akhmat Grozny, Stankovic ha perso la calma durante l’intervista post-partita: incalzato da una domanda sull’arbitraggio, ha reagito con irritazione e, passando dall’inglese all’italiano fino al serbo, ha attaccato duramente il cronista, accusandolo di incompetenza e di voler provocare. Una scena che non è passata inosservata.

Il giorno seguente è arrivata la svolta inattesa: lo Spartak e Stankovic hanno annunciato la separazione consensuale. L’avventura del tecnico, iniziata a maggio 2024, si chiude con la squadra al sesto posto in classifica, 25 punti raccolti e un distacco di otto lunghezze dal Krasnodar capolista. Un rendimento altalenante che non ha soddisfatto le aspettative, lasciando sorpresi tifosi e addetti ai lavori.

Così, dopo una carriera da giocatore ricca di successi e emozioni con l’Inter, Stankovic archivia la parentesi russa in modo turbolento. Ora resta da capire chi guiderà lo Spartak nella prossima fase e quali riflessioni accompagneranno il tecnico serbo dopo un epilogo tanto improvviso quanto clamoroso.

STANKOVIC – «Mi fai solo questa domanda? Invece di parlarmi della partita, di come ho schierato la squadra e dei cambi, mi chiedi solo dell’arbitro? Sei un giornalista? Perché mi provochi? Non sai niente di calcio, non sai niente. Come tutti i giornalisti, dici solo c***e e sai soltanto provocare. Non sai niente».

