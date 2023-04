STATS – Bayern Borussia Dortmund, comincia l’era Tuchel con 2 squadre agli opposti

Fischio d’inizio alle ore 18.30, Bayern-Borussia Dortmund potrebbe essere lo snodo decisivo di una Bundesliga dall’esito tutt’altro che scontato

Fischio d’inizio alle ore 18.30, Bayern-Borussia Dortmund potrebbe essere lo snodo decisivo di una Bundesliga dall’esito tutt’altro che scontato rispetto alle abitudini dell’ultimo decennio e ai conseguenti pronostici. La classifica impone la vittoria ai padroni di casa che sono attardati di un punto rispetto ai rivali. Ma a rendere urgente una prestazione del Bayern “da” Bayern è ciò che è successo durante la pausa, con l’allontanamento di Nagelsmann e l’arrivo di Tuchel.

Vero è che il tecnico 49enne è già passato attraverso esperienze e trionfi importanti, quali la Champions League col Chelsea. Ma partire con un Klassiker così delicato e sapere che tra dieci giorni ci sarà il confronto in Champions League contro il Manchester City di Guardiola è roba da togliere il sonno anche ai più tranquilli. Se poi si aggiunge che in questo sabato gli inglesi si sono “allenati” rifilando 4 gol al Liverpool di Klopp, è bene riuscire a stabilire un’immediata connessione tra tecnico, squadra e ambiente. Come arrivano al confronto le due squadre?

Come si vede dalla tabella, Monaco e Dortmund hanno finora vissuto situazioni opposte, pur presentando una classifica quasi coincidente. Il Bayern ha finora avuto un limite nel pareggiare troppe partite. Stupisce soprattutto che all’Allianz Arena abbia diviso la posta in un terzo delle gare giocate, 4 su 12. Non è peraltro un vizio recente, i pareggi non sono stati prodotti nell’ultimo periodo. Al contrario, il Borussia è squadra priva di mezze misure, che ha già incontrato nel suo percorso ben 6 sconfitte, il doppio dei rivali.

Alla pausa per il Mondiale sembrava che la stagione fosse bella che andata in fumo, con un sesto posto francamente deludente. La sosta ha cambiato tutto, Terzic ha trovato la quadratura con Emre Can davanti alla difesa nel 4-1-4-1 e negli ultimi 5 turni nessuno ha raccolto 13 punti come i gialloneri. Il mister ieri è stato onesto, pensando al passato, senza però nascondere le ambizioni: «Non possiamo dimenticare quello che è successo nell’ultimo decennio in Bundesliga ma veniamo a Monaco per giocarcela e una vittoria avrebbe un peso specifico importante».