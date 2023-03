STATS – Champions League: Haaland è il re dei bomber, ma Vinicius lo contrasterà

Tutto sulla possibile sfida in Champions League tra il Real Madrid ed il Manchester City dei due attaccanti

Con i sorteggi di oggi la Champions League è entrata nello sprint finale, proponendo 4 gare di assoluto fascino. Oltre al tema del vincitore, c’è anche il titolo di capocannoniere tra le materie che generano passione. Ancor più dopo ciò che è successo negli ottavi di finale, con due situazioni abbastanza clamorose.

1) I perdenti. In testa alla classifica marcatori c’erano Salah e Mbappé, uno con 8 reti e l’altro con 7. La gara di ritorno ha sancito la loro fine corsa. L’egiziano del Liverpool e il francese del Psg si sono visti davanti i muri di Real Madrid e Bayern. Per strada si era dovuto già fermare uno dei punti fermi della competizione, vale a dire Robert Lewandowski. La sua Champions League era partita benissimo, con una tripletta alla prima giornata al Viktoria Plzen e la conseguente conquista momentanea del gradino più alto del podio. Ma l’ex Bayern è stato eliminato proprio dai suoi ex compagni e dall’Inter, per poi dover dire addio pure all’Europa League per mano del Manchester United.

2) Il leader. Con 5 reti rifilate al Lipsia, Haaland ha toccato quota 10 gol, acquisendo la leadership tra i goleador di Champions League dopo già essersi praticamente assicurata quella di Premier. I concorrenti più vicini sono in realtà discretamente lontani, devono riuscire a recuperare 4 reti di distacco e sono Vinicius Junior e Joao Mario. I 3 non si incrociano, potenzialmente potrebbero fare tutti strada ed è chiaro che un conto è giocare ancora 5 partite se si arriva in finale, un altro è fermarsi ai quarti con andata e ritorno.

A rafforzare la credibilità del norvegese come re dei goleador c’è anche un aktri numero, quello di chi centra maggiormente lo specchio della porta. Ecco cosa finora ha maturato la Champions League 2022-23.

Nella media di conclusioni a gara, il centravanti del Manchester City è avanti a tutti. Nella Top Five ci sono anche due giocatori arrestatisi già ai playoff – Tsygankov e Santini -, il Lewandowski di cui si è detto e per l’appunto Vinicius. Che non è una prima punta, ma la porta la inquadra benissimo. E che l’anno scorso si è consolato: non ha vinto la classifica cannonieri, titolo di casa Real con Benzema, ma ha segnato la rete decisiva nella finale. Haaland-Vinicius potrebbe essere un doppio confronto in semifinale, Bayern e Chelsea permettendo.