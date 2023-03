STATS – Chelsea-Borussia Dortmund, sfida di ripartenze anche stasera?

Difficile pensare che anche stasera Chelsea-Borussia Dortmund non regali spettacolo ed emozioni dopo quanto visto nella gara d’andata

Difficile pensare che anche stasera Chelsea-Borussia Dortmund non regali spettacolo ed emozioni dopo quanto visto nella gara d’andata. In Germania hanno prevalso i padroni di casa per 1-0 grazie alla vertiginosa ripartenza di Adeyemi. Il risultato è la premessa per una sfida vibrante, dove può succedere anche ciò che è esattamente capitato nel primo incontro, quanto mai ingannevole per quanto riguarda le statistiche in rapporto al risultato finale.

Il totale del numeri sembrerebbe tradurre una lieve superiorità del Chelsea, motivata dall’essersi trovato sotto dopo poco più di un’ora di gioco. La mezzora di tempo a disposizione per recuperare ha prodotto una significativa variazione della struttura della partita. Nel primo tempo il Borussia, sospinto dal suo calorosissimo pubblico, aveva avuto addirittura il 60% del possesso palla ed era andato al tiro poco più del doppio dei londinesi, 11 volte contro 5. Un quadro totalmente rovesciato nella ripresa, quando non sono bastati 15 tiri da parte del Blues per portare a casa il pareggio (che ormai è una sorta di annullamento della prima gara con l’eliminazione del peso dei gol in trasferta).



Perché i numeri in questo caso sono ingannevoli (e vedremo stasera?). La ragione è semplice e non vale solo per ciò che si è visto a Dortmund ed è il fattore qualità delle occasioni create. Doverosa però una premessa: abbiamo visto due squadre entrate in campo per vincere. Al primo minuto i tedeschi sono scattati con una manovra di stampo rugbystico che ha prodotto una serie di conclusioni respinte; sulla successiva ripartenza inglese, c’è voluto un grande intervento di Schlotterbeck per evitare che Mudryk si presentasse solo davanti al portiere. Dopodiché, al primo tempo tutto in avanti del Borussia ha corrisposto la traversa colpita da Joao Felix su un contrattacco Chelsea. Che nella ripresa, ha incassato il gol, nel suo momento migliore, un minuto dopo che Kobel aveva fatto un intervento importante su una conclusione di James. Anche stasera saranno le ripartenze a decidere chi accederà ai quarti?