STATS – Corsa Champions: se contano le difese, la Lazio di Sarri ce la farà

Confrontando le migliori difese e il maggior numero di clean sheets del campionato, la Lazio ha tutti i numeri per qualificarsi in Champions

C’è una vecchia massima di Massimiliano Allegri, una frase che il tecnico livornese si è impegnato a proporre nel tempo: i campionati si vincono con la migliore difesa. Con lui è andata davvero così, la sua Juventus in questo senso è stata coerente, aggiudicandosi i famoso 5 scudetti di fila con una difesa capace di enorme funzionamento. Proviamo ad applicare questo principio oggi, andiamo a verificarlo con il campionato in corso, ma con una serie di distinguo che è bene precisare per rispondere alla domanda: con le migliori difese si finisce tra le prime 4, il che significa si va a partecipare alla Champions League 2023-24?

1) Lo scudetto a inizio marzo – e forse anche prima – è già assegnato. E sul Napoli ogni discorso statistico ha un valore assoluto. La squadra di Spalletti è la migliore difesa, in omaggio al discorso Allegriano, ma è un primato ancora insidiabile dalla stessa Juventus e dalle due squadre della Capitale. Ma gli azzurri sono anche di gran lunga il miglior attacco, con un abisso di 14 gol fatti in più sull’Inter. Non solo: esprimono anche il capocannoniere con Victor Osimhen, anch’egli a caccia di record. Insomma, è un dominio totale: come succede quando ci sono squadre grandissime e come spesso capita nei principali campionati europei, dove l’impronta lasciata dai top team è di questa natura. Se poi il Napoli diventerà anche una squadra epocale, capace di lasciare un segno nel tempo o in Champions League, lo capiremo nel futuro. Ma le premesse per pensarlo ci sono tutte.

2) Andiamo a cambiare il dato statistico, concependolo per questo finale di torneo. Non misuriamo cioè i gol incassati nella loro totalità, ma i clean sheet, ritenendolo il fattore decisivo. Come dire: perdere 1-0 o 4-0 cambia la portata della sconfitta ma non il suo peso. Non incassare gol, invece, è già la premessa certa per fare almeno un punto, se non 3.

In testa a questa classifica c’è la Juve, guarda caso. Che effettivamente può nutrire una piccola speranza di rimonta dal -15 se la sua difesa mantiene questa virtù (poi possono andare bene anche i 4-2 del derby, ma vedrete che non ce ne saranno molti di episodi questo genere). La Lazio segue con 2 gare in meno e precede anche il Napoli. La Roma è quarta, l’Inter è quinta insieme all’Atalanta. Il Milan ha solo una gara in meno. Concludendo: se Allegri ha ragione nel suo determinismo, Sarri finirà in Champions. E a lui toccherà fare la corsa su un’altra, probabilmente una delle due milanesi.

