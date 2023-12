STATS – Cristante, Dragusin e gli altri: chi sono gli irrinunciabili della Serie A

Byran Cristante, centrocampista della Roma, è il calciatore che ha giocato di più in questa prima parte di Serie A.

Dopo 14 giornate di campionato, le statistiche iniziano a contenere qualche verità sulla quale è bene soffermarsi. Un elemento interessante di valutazione può essere andare a indagare quali sono i giocatori che si possono considerare irrinunciabili, vale a dire con più minutaggio accumulato. Tendenzialmente, in linea teorica, ci si dovrebbe aspettare due tipologie: i portieri, perché raramente un allenatore si mette a fare turn-over in un ruolo così delicato, l’unico dove la distinzione fra titolari e riserve ancora ha un senso forte; le squadre non impegnate nelle coppe europee, generalmente più inclini a cambiare meno formazione e uomini perché giocano un numero di gare decisamente inferiore e sono sottoposte a minori rischi di infortuni. É davvero così? Andiamo a scoprire chi compone la Top Five.

CRISTANTE – Recentemente, in occasione di un passaggio a vuoto in Europa League, José Mourinho ha indicato proprio nel suo centrocampista il giocatore da prendere come esempio per costanza di impegno e rendimento. I 1393 minuti accumulati finora in Serie A mostrano anche la centralità tattica di Bryan, impossibile tenerlo fuori.

RUI PATRICIO – Stessi minuti del compagno di squadra, il portoghese è insostituibile, nonostante non sia mancata qualche osservazione critica nel merito di alcune prestazioni. Non tali, evidentemente, da indurre il connazionale che lo osserva dalla panchina a optare per un cambio.

MONTIPO’ – Giusto un minuto in meno per il guardiano del Verona, una questione legata ai recuperi delle sue partite. Fateci caso: che la squadra di Baroni faccia un risultato positivo o che vada incontro a una sconfitta, cosa già avvenuta 8 volte su 14, lui è il migliore in campo, a interpretare il principale fattore per raggiungere la salvezza.

DRAGUSIN – Il centrale del Genoa farà sicuramente parlare molto nel mese di gennaio, quando si capirà se i rumors di mercato avranno una ricaduta effettiva nella realtà. Interessa al Milan che al centro della difesa ha qualche buco tanto da dover spostare Theo Hernandez; piace in Premier, dove la sua fisicità non è passata inosservata. Per ora Gilardino se lo gode, ritenendolo a ragione fondamentale.

FRENDRUP – Compagno di club di Dragusin, anche lui ha accumulato 1387 minuti, stesso numero del centrale rumeno. «Scherma, corre, combatte»: è uno dei giudizi letti nella sua pagella di Genoa-Milan. Tre azioni indispensabili, che il danese sa proporre in ogni gara.