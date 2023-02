STATS – Eredivisie: a Sittard il Feyenoord fa 4 gol, 3 sono regali

Nella giornata numero 23 il Feyenoord era chiamato a fare 3 punti sul campo del Sittard per confermarsi in testa da solo alla classifica

Nella giornata numero 23 il Feyenoord era chiamato a fare 3 punti sul campo del Sittard per confermarsi in testa da solo alla classifica dell’Eredivisie per la decima giornata consecutiva. Un’operazione perfettamente riuscita anche grazie alla complicità del Fortuna che ha contravvenuto al suo nome andando a “regalare” (e non è un eccessivo) 3 delle 4 reti con cui i Rotterdammers hanno vinto. La dinamica del punteggio dice che la gara non è mai stata in discussione: vantaggio dei ragazzi di Arne Slot dopo appena 10 minuti e 0-3 all’intervallo; nella ripresa, Duarte ha accorciato le distanze ma un quarto dopo lo scarto era nuovamente triplo, per poi chiudere sul 2-4 grazie a un colpo di testa del greco Siovas. Rimangono immutate le distanze al vertice della classifica: l’Ajax resta a -3, in virtù del successo per 2-1 sul campo del Vitesse.

I numeri dell’incontro indicano due aspetti tipici degli incontri di Eredivisie: si va molto al tiro (31 conclusioni complessive) e non c’è stato neanche un cartellino giallo. In Olanda una piccola fa con quel che ha e nel suo bagaglio raramente c’è un gioco ostruzionistico o eccessivamente fisico, nessuna delle 2 squadre oggi è andata in doppia cifra nei falli.

Dicevamo dei 4 gol e della compartecipazione della squadra di casa. Il primo è un autogol maldestro ad opera di Navarro che di testa devia un calcio d’angolo alle spalle del portiere Pandur (ricordate? É passato da Verona). Sul secondo niente da dire: Wieffer da fuori trova la conclusione vincente in modo impeccabile. Il terzo è un infortunio clamoroso: Fereti si mette a palleggiare davanti all’area e si distrae talmente per fare l’impresa che regala palla agli avversari, per un gol a porta vuota di Jimenez. Il quarto è involontario, un gol colposo, con tiro di Paixao e alterazione decisiva della traiettoria da parte di Cox. Tanti episodi, ma il succo della partita è incontrovertibile: il Feyenoord è sceso in campo con la testa giusta e la vittoria è arrivata.